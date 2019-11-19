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(Havadan görüntülerle) TÜRK TİYATROSUNUN USTA İSMİ YILDIZ KENTER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (1)
6 saat önce
PAZAR günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter Levent Afet Yolal Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:20 Kaynak: DHA
PAZAR günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter Levent Afet Yolal Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter pazar günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kenter için bugün öğle vakti Levent Afet Yolal Camii'nde tören düzenlendi. Törene tiyatrocular, oyuncular ile Kenter'in yakınları, sevenleri ve çok sayıda kişi katıldı. Kenter için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Helallik istendi. Kenter, Aşiyan Mezarlığı'nda defnedildi.
Görüntü Dökümü:
-Havadan Cenaze töreni
-Cenaze töreni
-Törene katılanlar
-Cenaze namazı
-Helallik alınması
-Tabutun omuzlanması
-Genel ve detaylar
- İstanbul
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