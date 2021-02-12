Ümraniye'de bina çatısında alevler arasında kalan kişi böyle kurtarıldı - Son Dakika

Son Dakika! 13 şehidimizin ardından Soylu'dan intikam yemini: Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün

Yangın, Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi Bostan Sokak'ta saat 17: 00 sıralarında bir apartmanın 4. katında meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahsın binanın çatı katında bulunan güvercinlerinin ısınması için yaktığı ateş kontrolden çıkınca yangın meydana geldi. Çatı katında başlayan yangın alt daireye de sıçradı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

CAN PAZARI KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan yangından kurtulmak isteyen bir şahıs ise binanın çatısına çıktı. Binanın dört bir yanını alevlerin sarmasıyla alevler arasında mahsur kalan şahıs, itfaiye ekiplerinin kendisini kurtarmasını bekledi. Vatandaşın çatıda mahsur kaldığı anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.