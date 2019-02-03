Havadan Görüntülerle)üsküdar'da Tadilat Sırasında Çatıda Yangın Çıktı
1 saat önce
Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHAÜsküdar'da 5 katlı binanın çatısında tadilat yapıldığı sırada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA Üsküdar
'da 5 katlı binanın çatısında tadilat yapıldığı sırada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 16.30'da İcadiye Mahallesi Ayarcıbaşı Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı. Binadan dumanlar yükseldiğini fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye
ekipleri, yangın diğer evlere sirayet etmemesi için yoğun çaba harcardı. Kısa sürede yangını söndüren itfaiyeciler soğutma çalışması yaptı. Yangının çatıda tadilat yapıldığı sırada çıktığı öğrenilirken itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışması sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-İtfaiye araçlarının görüntüsü
-Havadan çatıda çalışan itfaiyecilerin görüntüsü
-Binanın görüntüsü
-Bina girişinden görüntü
-Genel ve detay görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 06:08 Kaynak: DHA
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