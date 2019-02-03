Son Dakika Haberleri: Havadan Görüntülerle)üsküdar'da Tadilat Sırasında Çatıda Yangın Çıktı

Havadan Görüntülerle)üsküdar'da Tadilat Sırasında Çatıda Yangın Çıktı

1 saat önce

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHAÜsküdar'da 5 katlı binanın çatısında tadilat yapıldığı sırada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Havadan Görüntülerle)üsküdar'da Tadilat Sırasında Çatıda Yangın Çıktı, System.String[]
Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA

Üsküdar'da 5 katlı binanın çatısında tadilat yapıldığı sırada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 16.30'da İcadiye Mahallesi Ayarcıbaşı Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı. Binadan dumanlar yükseldiğini fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangın diğer evlere sirayet etmemesi için yoğun çaba harcardı. Kısa sürede yangını söndüren itfaiyeciler soğutma çalışması yaptı. Yangının çatıda tadilat yapıldığı sırada çıktığı öğrenilirken itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışması sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 07:37 Kaynak: DHA

Üsküdar, İtfaiye, Güncel
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