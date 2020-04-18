(Havadan görüntülerle) ÜSKÜDAR MEYDANI MARTI VE GÜVERCİNLERE KALDI - Son Dakika

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ali AKSOYER-İsa ALMAÇAYIR- KORONAVİRÜS salgınının ardından ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle Üsküdar Meydanı boş kaldı. Martı ve güvercinlere kalan meydan havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 Büyükşehir ile Zonguldak'ta alınan sokağa çıkma yasağının ilk gününde İstanbul'da sokaklar ve caddeler boş kaldı. Sokağa çıkma yasağı ile birlikte Üsküdar Meydanı güvercinlere ve martılara kaldı. Belediye ekipleri güvercinlere yem verirken, martılara da ekmek attı. Üsküdar Meydanı'ndaki sakinlik havadan da görüntülendi.