ÜSKÜDAR SAHİLİ'NDE YOĞUNLUĞU - Son Dakika

(Havadan görüntülerle) ÜSKÜDAR SAHİLİ'NDE YOĞUNLUĞU

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - Ali Kerem BENGİ/ Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Üsküdar Sahili'nde yoğunluk oluştu. Çoğunluğu turist olan kalabalık havadan da görüntülendi.

Haftasonu uygulanan kısıtlama nedeniyle İstanbul'un büyük bölümünde sessizlik hakim olurken, Üsküdar Sahili turistlere kaldı. Turistler buradaki banklara oturarak Kız Kulesi ve boğazı izledi. Kimi fotoğraf çekti, kimi yürüyüş yaptı. Sahilde denetim yapan ekipler turistleri sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı. Sahildeki yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.