(Havadan görüntülerle) YASAKSIZ İLK PAZAR GÜNÜNDE AŞİYAN SAHİLİNE KOŞTULAR - Son Dakika

(Havadan görüntülerle) YASAKSIZ İLK PAZAR GÜNÜNDE AŞİYAN SAHİLİNE KOŞTULAR

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir sakin olan Aşiyan Sahili, bu sabah denize girenler, yürüyüş yapanlar bu sabah olta balıkçılarıyla doldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir sakin olan Aşiyan Sahili, bu sabah denize girenler, yürüyüş yapanlar bu sabah olta balıkçılarıyla doldu. Kalabalık havadan görüntülendi. İstanbul 'da koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında sahillerde, park ve bahçelerde spor faaliyetleri yapmak ile balık tutmak yasaklanmıştı. Normalleşme adımlarıyla beraber, yasaklar bir bir kalkıyor. Havaların da ısınmasıyla birlikte, İstanbul sahilleri eski kalabalık günlerine döndü. Bebek 'teki Aşiyan Sahili'nde özellikle olta balıkçılarının yoğunluğu dikkat çekerken, kimi vatandaşların serinlemek için denize girdiği, kiminin ise yürüyüş yaptığı görüldü. Bazı vatandaşlar ise ağaç gölgelerinin altında masalarını kurarak piknik yaptı. 'DÜN GECE 12'DEN BERİ BURADAYIZ 'DÜN GECE 12'DEN BERİ BURADAYIZ Geceden beri balık tutmak için sahilde olduğunu söyleyen Geceden beri balık tutmak için sahilde olduğunu söyleyen Murat Kök , 'Yasak olması gayet iyi oldu. Balık artık Karadeniz 'e çıkıyor, soğuk sulara gidiyor. Bekliyoruz işte, dün gece 12'den beri buradayız. Bir tane sarıkanat yakalayabildik. Nasibimizde bir tane varmış dedi. İKİ AYDIR HAPİS HAYATI YAŞIYORDUK İKİ AYDIR HAPİS HAYATI YAŞIYORDUK Uzun bir aradan sonra balık tutmaya geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Uzun bir aradan sonra balık tutmaya geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Nihat Demir , 'Çok mutluyuz. İki aydır biliyorsunuz hapis hayatı yaşıyorduk. Her hafta sonu gelirim buraya. Balık yok bugün nedense, sıcaktan dolayı galiba şeklinde konuştu. 'BALIK YOK, GELDİĞİMİZE PİŞMANIZ 'BALIK YOK, GELDİĞİMİZE PİŞMANIZ Bir başka vatandaş ise, 'Aşağı yukarı 4 aydır gelmiyorduk. Balık yok, pişmanız geldiğimize. İstavrit bekliyoruz ama yok, 5 saatte 10-15 balık anca tuttuk. Şimdi balığın yumurta bırakma zamanı, kıyıda balık yok şu anda açıktalar ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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