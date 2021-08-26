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Yediemin otoparkları taksilerle doldu - Son Dakika

Yediemin otoparkları taksilerle doldu

26.08.2021 10:52
Yediemin otoparkları taksilerle doldu, System.String[]

İSTANBUL'da şikayetler artınca polis taksi denetimlerini artırdı.

Zeki GÜNAL- - İSTANBUL'da şikayetler artınca polis taksi denetimlerini artırdı. Trafik Şube Denetleme Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde çok sayıda taksi eksiklikler nedeniyle otoparklara çekildi. Bir çok yediemin otoparkı taksi ile doldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne günlük 490 tane taksi şikayeti geldiğini söyleyen Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman, "Denetimleri artırılmasını istiyoruz. Otoparkların dolmasının sebebi şoförlerin toplu taşıma kullanım kartlarının ruhsatta işli olmaması" dedi.

İstanbul'da son dönemler de sıklıkla taksi sorunu yaşanıyor. İstanbullular taksicilerin, kısa mesafe ve değişim saati gibi gerekçeler sunarak yolcu almamasından ve turist avına çıkmasından şikayetçi. Artan şikayetler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerinin Eminönü, Sultanahmet, Beyoğlu, Şişli gibi ilçelerde taksicilere yönelik denetimleri sıklaştı. Yapılan denetimlerde sürücülerinin kural ihlali yaptığı, sigortasız ve ruhsatsız çalıştırılan taksiler trafikten men edilerek, İstanbul'un farklı noktalarında bulunan yediemin otoparklarına çekildi. Kasımpaşa Yediemin Emniyet Otoparkı'na çekilen taksiler drone ile görüntülendi.

"GÖREVİNİ YAPMAYAN KİŞİLERİN ARAÇLARININ BAĞLANMASINDA HİÇBİR SAKINCA YOK" İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne günlük 490 tane taksi şikayeti geldiğini söyleyen Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman, "Denetim, denetim diye bağırıyoruz. Denetimleri artırılmasını istiyoruz. Otoparkların dolmasının sebebi şoförlerin toplu taşıma kullanım kartlarının ruhsatta işli olmaması. Yetkililer bunu fark ettikleri an arabayı otoparka çekiyor. Aracı çekilen taksi şoförü UKOME'den bir belge alma karışlığında aracını geri alabiliyor. Taksici ikinci kez aynı şekilde yolcu taşımaya devam ederse, araç 15 gün bağlanıyor. Üçüncü kez aynı hatayı yaparsa araç 29 gün bağlanıyor. Burada da işverenlerin üzerlerine düşen görevi yapması gerekiyor. Üzerine düşen görevi yapmayan kişilerin araçlarının bağlanmasının hiçbir sakınca yok" dedi. "KISA MESAFE DİYE YOLCU ALMAYAN VE TURİST AVINA ÇIKAN TAKSİCİLERİN HEPSİ DOLANDIRICI" Duman, "Taksicilerin kısa mesafeye gidiyor diye yolcu seçmenin savunulacak hiçbir tarafı yok. Çünkü biz hizmet sektöründe çalışıyoruz. Bu kısa mesafeli yolcu almayan ve turist avına çıkan kişiler için çözümün ne olacağını biliyoruz ancak bir şey yapamıyoruz. Kısa mesafe diye yolcu almayan ya da turist avına çıkan taksicilerin hepsi belli. Biz onlara taksici demiyoruz. Çünkü onların hepsi dolandırıcı. Biz bu şekilde davrananların toplu taşıma kullanım kartlarının iptal edilmesini istiyoruz. Yani bu kişileri bu meslekten atılmalı ve hiçbir yerde çalışamamalı." dedi.

"100 LİRA KARŞILIĞINDA VERİLEN EĞİTİMLE TAKSİ ŞOFÖRÜ OLABİLİYORSUN"

Taksicilerin eğitim alması ve sınava girmesi gerektiğini belirten Duman, "Mesleki yeterlilik kurumunun bizlere vereceği bazı eğitimler var. Ancak 2019 yılından bu yana kimsenin bir eğitim verdiği yok. 100 lira karşılığında verilen eğitimle taksi şoförü oluyorsun. Ancak biz eğitim sonrası, sınav olmasından yanayız. En son verilere göre şu an toplam 212 bin kişiye toplu taşıma kullanım kartı verilmiş" diye konuştu.


Yediemin otoparkları taksilerle doldu
Yediemin otoparkları taksilerle doldu
Yediemin otoparkları taksilerle doldu
Yediemin otoparkları taksilerle doldu
Yediemin otoparkları taksilerle doldu
Yediemin otoparkları taksilerle doldu
Yediemin otoparkları taksilerle doldu
Yediemin otoparkları taksilerle doldu

İstanbul, turist, Polis, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yediemin otoparkları taksilerle doldu - Son Dakika


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