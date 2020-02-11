(havadan görüntülerle) YENİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ TAKSİM'DE YÜKSELMEYE BAŞLADI - Son Dakika
Son Dakika Güncel (havadan görüntülerle) YENİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ TAKSİM'DE YÜKSELMEYE BAŞLADI - Son Dakika

(havadan görüntülerle) YENİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ TAKSİM'DE YÜKSELMEYE BAŞLADI

6 saat önce

TAKSİM'de temeli 2019 yılının Şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan yeni Atatürk Kültür Merkezi binası yükselmeye başladı.

(havadan görüntülerle) YENİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ TAKSİM'DE YÜKSELMEYE BAŞLADI, System.String[]
TAKSİM'de temeli 2019 yılının Şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan yeni Atatürk Kültür Merkezi binası yükselmeye başladı. Hummalı bir çalışmanın sürdüğü inşaat sahasında sanatçıların performansların sergileneceği opera salonu ortaya çıktı. Taksim'i bir kültür ve sanat sokağı haline dönüştürmesi hedeflenen yeni AKM projesinde, 2 bin 500 kişilik opera salonu, ayrıca konser, tiyatro salonları, sinemalar, kütüphaneler, tasarım dükkan ile restoranlar, 885 araçlık otopark bulunuyor.

OPERA SALONU ARTIK BELLİ OLUYOR

Atatürk Kültür Merkezinin eski binasının yıkılmasının ardından 10 Şubat 2019 tarihinde temeli atılan yeni Atatürk Kültür Merkezi binası inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Taksim'de yeni Atatürk Kültür Merkezinde sanatçıların performanslarını sergileyecekleri 2 bin 500 kişi kapasiteli opera salonunda sahne ve seyircilerin oturacağı bölümler artık inşaatın içinde ortaya çıkmaya başladı. Havadan yapılan çekimlerde İnşaat sahasında iki kule vinç ve bir büyük vinç aralıksız çalıştığı görüldü. Henüz kaba inşaatın sürdüğü dev projede her bölümde onlarca işçinin eş zamanlı olarak çalıştığı görüntülere yansıdı.

İLK DEFA 1969 YILINDA AÇILMIŞTI

Atatürk Kültür Merkezi, 1969 yılında Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatroları'nın eserlerini icra etmesi amacıyla açılmıştı. O zamanlar dünyanın en büyük 4. sanat merkezi olan bina,1970 yılında meydana gelen büyük yangın sonrası tekrar onarılarak 1977 yılında Atatürk Kültür Merkezi adını almıştı.

YIKILDI YENİDEN YAPILIYOR

2008 yılından itibaren kullanılmayan bina 2018 yılında  yeniden projelendirdi. Eskiyen yapı yıkıldı, yenisinin temelleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da atıldı. Yeni AKM aslına uygun olarak tasarlandı. Projeyi, eski binanın mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu çizdi.

Yeni Atatürk Kültür Merkezi Projesinde 2 bin 500 kişilik  opera salonu, ayrıca  800 kişilik tiyatro, 1000 kişilik konferans, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, sergi salonu, kütüphane, kafeterya ve restoranlar ve 885 araçlık otopark bulunuyor.

Görüntü Dökümü:

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-AKM inşaatında devam eden çalışmalar

-Havadan görüntüler

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan, Taksim, AKM, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:44 Kaynak: DHA
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