(havadan görüntülerle) YÜZLERCE OTOBÜS YENİKAPI MİTİNG ALANINI DOLDURDU - Son Dakika

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle şehirlerarası yolcu taşımacılığının kısıtlanmasının ardından şehirlerarası yolcu otobüsleri Yenikapı Miting meydanını doldurdu. Çeşitli firmalara ait yolcu otobüsleri salgının sona erip yeniden yolcu taşımacılığına izin verilmesine kadar alanda kalacak.

Türkiye'de otobüsle şehirlerarası yolcu taşımacılığına getirilen sınırlamanın ardından otogarlar boşaldı. İstanbul'da çok sayıda otobüs Yenikapı Miting alanına park edildi. Çeşitli firmalara ait yolcu otobüsleri sıra sıra park edilerek alanın çok büyük bir bölümünü doldurdu. Koronavirüs salgını sona erip yeniden şehirlerarası yolcu taşımacılığına izin verilinceye kadar alanda kalacakları öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Alandaki otobüslerin havadan görüntüleri

-Otogarın son çekilen görüntüsü