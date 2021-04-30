Son dakika... 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TAM KAPANMANIN İLK GÜNÜNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU - Son Dakika

KORONAVİRÜS salgını tedbirleri kapsamında başlatılan 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 17 günlük tam kapanma dün akşam saat 19.00'da başladı. Yasağın ilk gününde İstanbul'da hem trafik hem de toplu taşıma yoğunluğu oluştu. Tam kapanma kararının ardından polis, sabah erken saatlerde şehrin birçok noktasında trafik kontrol noktaları oluşturdu. Ancak birçok insan aracıyla dışarı çıkınca, oluşan trafik yoğunluğu dikkat çekti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan trafik yoğunluğu, normal günleri aratmadı. Trafik, drone ile havadan görüntülendi.