Son Dakika Haberleri: (HAVADAN GÖRÜNTÜYLE) ALTUNİZADE METROBÜS DURAĞI'NDA AŞIRI YOĞUNLUK (GENİŞ HABER)
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(HAVADAN GÖRÜNTÜYLE) ALTUNİZADE METROBÜS DURAĞI'NDA AŞIRI YOĞUNLUK (GENİŞ HABER)

1 saat önce

ALTUNİZADE metrobüs durağında sabah saatlerinde aşırı yoğunluk yaşandı.

(HAVADAN GÖRÜNTÜYLE) ALTUNİZADE METROBÜS DURAĞI'NDA AŞIRI YOĞUNLUK (GENİŞ HABER), System.String[]
ALTUNİZADE metrobüs durağında sabah saatlerinde aşırı yoğunluk yaşandı. Yoğunluk havadan da fotoğraflandı.

Altunizade Metrobüs Durağı'nda sabah saatlerinde oluşan yoğunluk vatandaşlara zor anlar yaşattı. Pazartesi sabahı olduğu gibi bu sabah da durakta aşırı yoğunluk yaşandı. Sabah saatlerinde işe gitmek için metrobüs hattını kullanmak isteyen vatandaşlar, Altunizade'deki üst geçitte ve metro çıkışlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Metrobüs durağında ise adeta insan seli yaşandı. Kalabalığın yoğun olduğu durakta uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar hem metrobüse binmek için hem de turnikelerden geçmek için sıra beklemek zorunda kaldı. Vatandaşlar,  yetkililerin bu duruma çözüm bulması gerektiğini söyledi.

Her gün bu metrobüsü kullandığını söyleyen Ahmet Demircan, "Her gün bu şeklide yoğun oluyor, özellikle sabah iş ve okul saatlerinde oluyor. Sıkışarak gidiyoruz ama yapacak bir şey yok. Yerde bulamıyoruz zaten " diye konuştu.

Büşra Erbay, "Bıktık artık, her gün böyle bu şeklide işe gidemiyorum. Hep geç kalıyorum. Şu anki yoğunluk az, dün daha fazlaydı. Üst geçidi geçip turnikelere gelebilsek iyi. 09.00'da iş başı 10.00 işe gelebiliyorum." diye konuştu.

Görüntü dökümü:
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-Altunizade Metrobüs Durağı'ndan görüntü
-Duraktaki yoğunluk
-Üst geçitte yoğunluk
-Turniklerdeki yoğunluk
-Vatandaşlar ile röp
-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Metrobüs Durağı, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:33 Kaynak: DHA
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