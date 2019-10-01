(havadan görüntüyle) altunizade metrobüs durağında aşırı yoğunluk (1)
39 dakika önce
ALTUNİZADE metrobüs durağında sabah saatlerinde aşırı yoğunluk yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:12 Kaynak: DHA
İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA
- ALTUNİZADE metrobüs durağında sabah saatlerinde aşırı yoğunluk yaşandı. Yoğunluk havadan da görüntülendi.
Altunizade metrobüs durağında sabah saatlerinde oluşan yoğunluk vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Pazartesi sabahı olduğu gibi bu sabah da durakta aşırı yoğunluk yaşandı. Sabah
saatlerinde işe gitmek için metrobüs hattını kullanmak isteyen vatandaşlar, Altunizade'deki üst geçitte ve metro çıkışlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar, üst geçitte ve metrobüs durağında çok sık yoğunluk oluştuğunu, yetkililerin bu duruma çözüm bulması gerektiğini söyledi.
Görüntü Dökümü:
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-Yoğunluk görüntüsü
-Yoğunluğun havadan görüntüsü
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