Son Dakika Haberleri: (havadan görüntüyle) altunizade metrobüs durağında aşırı yoğunluk  (1)
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(havadan görüntüyle) altunizade metrobüs durağında aşırı yoğunluk  (1)

39 dakika önce

ALTUNİZADE metrobüs durağında sabah saatlerinde aşırı yoğunluk yaşandı.

(havadan görüntüyle) altunizade metrobüs durağında aşırı yoğunluk  (1), System.String[]
İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - ALTUNİZADE metrobüs durağında sabah saatlerinde aşırı yoğunluk yaşandı. Yoğunluk havadan da görüntülendi.
Altunizade metrobüs durağında sabah saatlerinde oluşan yoğunluk vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Pazartesi sabahı olduğu gibi bu  sabah da durakta aşırı yoğunluk yaşandı. Sabah saatlerinde işe gitmek için metrobüs hattını kullanmak isteyen vatandaşlar, Altunizade'deki üst geçitte ve metro çıkışlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar,  üst geçitte ve metrobüs durağında çok sık yoğunluk oluştuğunu, yetkililerin bu duruma çözüm bulması gerektiğini söyledi.

Görüntü Dökümü:
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-Yoğunluk görüntüsü
-Yoğunluğun havadan görüntüsü


İstanbul, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:12 Kaynak: DHA
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