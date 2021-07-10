(Havadan görüntüyle) - Ataşehir'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika

İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL DHA - ATAŞEHİR'de 4 katlı binanın çatı katında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Alev alev yanan çatıdaki yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın itfaiyenin 1 saat süren çalışması sonucu tamamen söndürülürken büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangın saat 16.00 sıralarında Kayışdağı mahallesi Akyazı Caddesi'nden meydana geldi. 4 katlı binanın çatı katında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek çatı katının tamamını sardı. İşçiler kendi imkanlarıyla aşağıya inerken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Ekipler içerden ve merdiven aracıyla yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı. Ekiplerin 1 saat süren çalışmaları sonucu yangın tamamen söndürüldü. Yangın da ölen yada yaralanan olmazken büyük çapta hasar meydana geldi. Bir görgü tanığı, "Çatı izolasyonu yaparken yangın çıktı.Çok şükür yaralanan yok. Çalışan işçilerin hatasından çıkmış" diye konuştu. Yangın drone ile havadan görüntülendi.