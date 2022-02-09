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AVCILAR'DA OKULUN BAHÇE DUVARI ÇÖKTÜ - Son Dakika

AVCILAR'DA OKULUN BAHÇE DUVARI ÇÖKTÜ

09.02.2022 10:55

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılan bir binanın temel kazısı ardından bitişikteki ilkokulun duvarı çöktü.

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılan bir binanın temel kazısı ardından bitişikteki ilkokulun duvarı çöktü.

Olay, Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılan bir bina için iş makineleri ile temel kazı çalışmalarına başlandı. Çalışmalara önceki akşam ara verilmesinin ardından bitişikteki Denizköşkler İlkokulu'nun bahçe duvarı, altının boşalması ve yağışın etkisiyle çöktü. İnşaat alanında ve okulun bahçesinde o saatte kimsenin bulunmaması nedeniyle duvar ve parmaklıklar altında kalan kimse olmadı.Belediye ekipleri okul bahçesindeki çökme olan duvarın olduğu bölüme çift güvenlik şeridi çekti. İtfaiye ekipleri de bölgede risk unsuru olup olmadığını inceledi. İnşaatın hemen yanındaki binada oturan Nahit Erdem, 'Yan taraftaki bina kentsel dönüşümden dolayı yıkılması nedeniyle okul tarafındaki sabah duvar çöktü. Bizim tarafa akseder mi bilemiyorum. Gündüz olsa çocuklar açısından tehlike oluştururdu. Görünüş itibarıyla bir tehlike yoktu. Altı boşaldığı için duvar çökmüş olabilir" dedi.

AVCILAR'DA OKULUN BAHÇE DUVARI ÇÖKTÜ
AVCILAR'DA OKULUN BAHÇE DUVARI ÇÖKTÜ
AVCILAR'DA OKULUN BAHÇE DUVARI ÇÖKTÜ
AVCILAR'DA OKULUN BAHÇE DUVARI ÇÖKTÜ
AVCILAR'DA OKULUN BAHÇE DUVARI ÇÖKTÜ
AVCILAR'DA OKULUN BAHÇE DUVARI ÇÖKTÜ
AVCILAR'DA OKULUN BAHÇE DUVARI ÇÖKTÜ
AVCILAR'DA OKULUN BAHÇE DUVARI ÇÖKTÜ
AVCILAR'DA OKULUN BAHÇE DUVARI ÇÖKTÜ
AVCILAR'DA OKULUN BAHÇE DUVARI ÇÖKTÜ
AVCILAR'DA OKULUN BAHÇE DUVARI ÇÖKTÜ
AVCILAR'DA OKULUN BAHÇE DUVARI ÇÖKTÜ
AVCILAR'DA OKULUN BAHÇE DUVARI ÇÖKTÜ

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geri dönüşüm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA OKULUN BAHÇE DUVARI ÇÖKTÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: AVCILAR'DA OKULUN BAHÇE DUVARI ÇÖKTÜ - Son Dakika
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