BÜYÜKÇEKMECE'DE İSKİ BORUSU PATLADI; YOLLAR GÖLE DÖNDÜ - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'DE İSKİ BORUSU PATLADI; YOLLAR GÖLE DÖNDÜ (Havadan görüntüyle)

Serdar ALTINTEPE ? Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,(DHA) 'BÜYÜKÇEKMECE'de İSKİ'nin ana isale boru su patladı. İSKİ'ye ait su deposunun yakınında meydana gelen olay nedeniyle yollar göle döndü.

Büyükçekmece'de İSKİ'nin ana isale borusu henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Büyükçekmece, Çakmaklı Mahallesi arasındaki Behçet Kemal Çağlar Caddesi göle döndü. Caddede biriken su nedeniyle araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. İSKİ ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından iş makineleriyle yola akan su durduruldu. Ekiplerin bölgedeki çalışması devam ediyor.