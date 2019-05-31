(Havadan görüntüyle) ÇAMLICA GİŞELERDE DRONE'LU TRAFİK DENETİMLERİ
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Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞiMŞEK- Çağrı ÇALIŞKAN / İstanbul DHABayram tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbul yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:21 Kaynak: DHA
Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞiMŞEK- Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbul DHA
Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbul yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor. Çamlıca gişelerde havadan ve karadan trafik denetimleri yapıldı.
Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri kapsamında şehirlerarası yollarda karadan ve havadan denetimler yapıyor. Çamlıca Gişelerde yapılan denetimlerde trafik polisleri kural ihlali yapan sürücüleri drone yardımıyla tespit etti ve işlem uyguladı. Ayrıca polisler yolculuğa çıkan sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.
Görüntü Dökümü:
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-Çamlıca gişeler trafik
-denetime katılan helikopter
-araçların durdurulması
-polislerin sürücüleri uyarması
-sürücülere ceza kesilmesi
-helikopter içinden görüntü(özel)
-genel ve detay
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