(havadan görüntüyle) ÇATALCA'DA HORTUM SERALARI DA VURDU, KAMYONETİ DEVİRDİ - Son Dakika

(havadan görüntüyle) ÇATALCA'DA HORTUM SERALARI DA VURDU, KAMYONETİ DEVİRDİ

Çatalca'da hortumun seralara da zarar verdiği ortaya çıktı.

Çatalca'da hortumun seralara da zarar verdiği ortaya çıktı.  Tarlada bulunan kamyonet  hortumun etkisiyle devrilerek metrelerce sürüklendi.

Fransız dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük övgü: Libya'da dürüst oynayan tek kişi
Derede kaybolan Ayberk'in cansız bedenine ulaşıldı! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim

Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Ali AKSOYER - Can EROK/ İSTANBUL, - İstanbul'da dün etkili olan hortum Çatalca Muratbey Mahallesi ile Büyükçekmece Ahmediye Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerlerine zarar verdi. Hortum Muratbey Mahallesi'nde bulunan seralara da zarar verdiği ortaya çıktı. Seraların demirleri ve naylon brandaları hortumun etkisiyle paramparça oldu. Tarlada bulunan kasalar da dört bir yana savruldu. Hortumun etkisiyle tarlada bulunan bir kamyonet de devrilerek metrelerce sürüklendi. O kamyonette de maddi hasar oluştu. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çatalca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespiti için seraların bulunduğu bölgede inceleme yaptı. Hortumda zarar gören seralar havadan da görüntülendi.

"10 YILLIK BİRİKİMİMİZ GİTTİ"

Sera sahibi Ahmet Şanlı, "Hepimiz şaşırdık. Ne olduğunu, nasıl gelip gittiğini anlayamadık. Kamyoneti 15 metre kadar sürükledi. Seralarımız, barakalarımız hiçbir şey kalmadı. 10 yıllık birikimimiz gitti. Seralarda yeşillik üzerine fesleğen, reyhan vardı. Hiçbir şey kalmadı" diye konuştu.

İstanbul, Çatalca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:51 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (havadan görüntüyle) ÇATALCA'DA HORTUM SERALARI DA VURDU, KAMYONETİ DEVİRDİ - Son Dakika

Son Dakika

23:09 Fransız dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük övgü: Libya'da dürüst oynayan tek kişi 21:35 Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak 21:31 Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim 20:43 Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu 20:19 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi 20:07 Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi 15:57 Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 14:28 Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak? 13:34 Son Dakika: Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma 16 Eylül'e ertelendi 13:04 Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor 13:02 Son Dakika: Türkiye genelinde haftanın ilk 2 günü yapılan maske denetiminde binlerce kişiye ceza kesildi 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:32 Eve gelen çocuklar babalarını tavana asılı halde buldu! Olayı kapıdaki 'X' işareti aydınlatacak
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs vaka sayısı gelecek hafta 10 milyonu geçecek
23:23
Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 mağlup etti
23:00
Meclis'te koronavirüs alarmı! Pandemi timi kurulacak, lokantalar kapatılacak
22:39
Fransız dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük övgü: Libya'da dürüst oynayan tek kişi
22:27
Hayatını kaleme alan Wesley Sneijder: Galatasaray'ı çalıştırmak istiyorum
22:22
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ile ilgili küstah sözler sarf eden Macron'a yanıt verdi
22:01
Fenerbahçe, Isla'nın yerine Barcelona'lı Wague'yu almayı planlıyor
21:56
Derede kaybolan Ayberk'in cansız bedenine ulaşıldı! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
21:46
MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi
21:45
Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı
21:40
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 23:36:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (havadan görüntüyle) ÇATALCA'DA HORTUM SERALARI DA VURDU, KAMYONETİ DEVİRDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]