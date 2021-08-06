ESENYURT'TA YÜZLERCE BEYAZ EŞYA HURDAYA DÖNDÜ - havadan görüntüyle - Son Dakika

ESENYURT'TA YÜZLERCE BEYAZ EŞYA HURDAYA DÖNDÜ havadan görüntüyle

Ali AKSOYER/ İSTANBUL, (DHA)- ESENYURT'ta lojistik firmasına ait depoda çıkan yangında hurdaya dönen yüzlerce beyaz eşya havadan görüntülendi.

Esenyurt Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan lojistik firmasına ait deponun beyaz eşyalarının tutulduğu kısımda saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede 10 bin metrekarelik deponun tamamını sardı. İçerde bulunan eşyalarda patlamalar meydana geldi. Olay yerine çevredekilerin ihbarı üzerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre iş yerlerinde ve apartmanlarda oturanlar da tahliye edildi. Yangın söndürüldüğünde geriye hurda yığını kaldı. Çamaşır makinesi ve bulaşık makinelerinin de aralarında bulunduğu hurdaya dönmüş yüzlerce beyaz eşya yangın söndürüldükten sonra havadan görüntülendi.