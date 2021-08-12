Haramidere'de sıcak hava kirlilik ve kokuyu arttırdı - Son Dakika

ESENYURT, Haramidere'de başlatılan ıslah çalışmaları bir türlü tamamlanamazken, sıcak hava ile genellikle simsiyah akan sudan yayılan pis koku bölgede oturanları zor durumda bıraktı. Çevredekiler giderek daha çekilmez hale gelen koku nedeniyle sıcak havada pencere açamadıklarını, derenin yanından geçerken çok kötü olduklarını anlattı.

Çevre sakinlerinden Nizamettin Budur, "Söyleyecek bir şey yok. Sürekli lağım kokuyor. Köylerde bile böyle bir şey yok. Kokuyor bir de. Zor bir iş. Buradan zor geçiyorum" dedi. Zübeyit Yılmaz da "Çalışma bir seneyi buldu. Burayı açtılar. Kokudan durulmuyor. Kimse penceresini açıp oturamıyor. Bunun bir çaresi bulsunlar" diye konuştu.