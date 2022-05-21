HEYBELİADA'DA YANAN ALANLAR YEŞİLE DÖNMEYE BAŞLADI - Son Dakika
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HEYBELİADA'DA YANAN ALANLAR YEŞİLE DÖNMEYE BAŞLADI

21.05.2022 11:17

(havadan görüntüyle) HEYBELİADA'DA YANAN ALANLAR YEŞİLE DÖNMEYE BAŞLADIRojda ALTINTAŞ - Ali AKSOYER - Mertcan ÖZTÜRK İSTANBUL, (DHA) - Heybeliada'da yanan ormanlık alan yeşile dönmeye başladı.

(havadan görüntüyle) HEYBELİADA'DA YANAN ALANLAR YEŞİLE DÖNMEYE BAŞLADI

Rojda ALTINTAŞ - Ali AKSOYER - Mertcan ÖZTÜRK İSTANBUL, (DHA) - Heybeliada'da yanan ormanlık alan yeşile dönmeye başladı.

HEYBELİADA'da bir yıl arayla çıkan iki büyük yangında 13 hektar alan küle dönmüştü. Yanan bölgeler küllerden arındırıldı. Her iki alana da Orman Bakanlığı Genel Müdürlüğü tarafından fidanlar dikildi. Boy atan fidanlar sayesinde bölge kurak bir görüntüden kurtulup, eskisi gibi yeşile dönmeye başladı.

İstanbul'da son yılların en büyük orman yangını Heybeliada'da 21 Ağustos 2021'de çıktı. Birçok ilçeden itfaiye aracı adaya götürülürken havadan da yangına müdahale edildi. Yangında 7,2 hektar ormanlık alan kaybedildi. Yanan bölgenin hemen bitişiğindeki bölge ise 12 Temmuz 2020 tarihinde yanmıştı. O yangında ise 6 hektarlık orman küle döndü. Yanan bölgeler küllerden arındırıldı. Her iki alana da Orman Bakanlığı Genel Müdürlüğü tarafından fidanlar dikildi. 2021 yılında yanan bölgeye 9 bin 200 fidan, 2020 yılında yanan bölgeye 6 bin 750 fidan dikildi. Alanın temizlenmesinden sonra fidanlar toprakla buluşturuldu. Geçen yıl bölgeye dikilen fidanlar büyümeye başladı. Boy atan fidanlar sayesinde bölge kurak bir görüntüden kurtulup, eskisi gibi yeşile dönmeye başladı. 2020 yılında dikilen fidanlar sayesinde ise bölge yeşile döndü.

HEYBELİADA'DA YANAN ALANLAR YEŞİLE DÖNMEYE BAŞLADI
HEYBELİADA'DA YANAN ALANLAR YEŞİLE DÖNMEYE BAŞLADI
HEYBELİADA'DA YANAN ALANLAR YEŞİLE DÖNMEYE BAŞLADI
HEYBELİADA'DA YANAN ALANLAR YEŞİLE DÖNMEYE BAŞLADI
HEYBELİADA'DA YANAN ALANLAR YEŞİLE DÖNMEYE BAŞLADI
HEYBELİADA'DA YANAN ALANLAR YEŞİLE DÖNMEYE BAŞLADI
HEYBELİADA'DA YANAN ALANLAR YEŞİLE DÖNMEYE BAŞLADI
HEYBELİADA'DA YANAN ALANLAR YEŞİLE DÖNMEYE BAŞLADI
HEYBELİADA'DA YANAN ALANLAR YEŞİLE DÖNMEYE BAŞLADI
HEYBELİADA'DA YANAN ALANLAR YEŞİLE DÖNMEYE BAŞLADI
HEYBELİADA'DA YANAN ALANLAR YEŞİLE DÖNMEYE BAŞLADI
HEYBELİADA'DA YANAN ALANLAR YEŞİLE DÖNMEYE BAŞLADI
HEYBELİADA'DA YANAN ALANLAR YEŞİLE DÖNMEYE BAŞLADI
HEYBELİADA'DA YANAN ALANLAR YEŞİLE DÖNMEYE BAŞLADI
HEYBELİADA'DA YANAN ALANLAR YEŞİLE DÖNMEYE BAŞLADI
HEYBELİADA'DA YANAN ALANLAR YEŞİLE DÖNMEYE BAŞLADI
HEYBELİADA'DA YANAN ALANLAR YEŞİLE DÖNMEYE BAŞLADI
HEYBELİADA'DA YANAN ALANLAR YEŞİLE DÖNMEYE BAŞLADI
HEYBELİADA'DA YANAN ALANLAR YEŞİLE DÖNMEYE BAŞLADI

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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