İstanbul Boğazı'nda gemi arızası; Boğaz kapatıldı-3 - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'nda gemi arızası; Boğaz kapatıldı-3

28.09.2022 17:24
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası; Boğaz kapatıldı-3

İSTANBUL Boğazı'nda dümeni kitlenen Panama bandralı Viva Eclipse isimli gemi sürüklendi.

-İSTANBUL Boğazı'nda dümeni kitlenen Panama bandralı Viva Eclipse isimli gemi sürüklendi. Gemiye müdahale devem ederken, Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı

Tuzla'dan Rusya'ya seyir halinde olan 190 m boyunda ve boş vaziyetteki Panama bandralı VIVA ECLIPSE isimli dökme yük gemisinin Üsküdar önlerinde dümeni kitlendi. Çağrı üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KURTARMA-8-9-10 Römorkörleri ve KEGM-3 botu yönlendirildi. Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı. Kıyıya yakın noktada demir atan gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Tuzla'dan Rusya'ya seyir halindeyken Üsküdar önlerinde dümeni kitlenen VIVA ECLIPSE isimli dökme yük gemisi demir atmıştır. 190 metre boyunda ve boş vaziyetteki gemiyi, kılavuz kaptan refakatinde Ahırkapı'ya demirleme çalışmaları devam etmektedir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait kurtarma römorkörleri ve hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu ivedilikle olay mahalline yönlendirilmiş, Boğaz trafiği geçici olarak askıya alınmıştır." denildi.


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Kaynak: DHA

Panama, Tuzla, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı'nda gemi arızası; Boğaz kapatıldı-3 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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