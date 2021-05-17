(Havadan görüntüyle) KADEMELİ NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK - Son Dakika

(Havadan görüntüyle) KADEMELİ NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK

17.05.2021 16:10
(Havadan görüntüyle) KADEMELİ NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK, System.String[]

Murat KORKMAZ / KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Caddebostan Sahili'nde yoğunluk yaşandı.

Murat KORKMAZ/ KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Caddebostan Sahili'nde yoğunluk yaşandı. Caddebostan Sahili'nde yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.

Koronavirüs vakalarında artış yaşanması üzerine ilan edilen 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün itibari ile bitti. Vatandaşlar kısıtlama sonrası güneşli havanın tadını çıkarmak için Kadıköy Caddebostan Sahili'ne akın etti. Kimileri çimlerde oturdu kimileri ise kumsalda oturup denize girdi. Deniz üzerinde oluşan deniz salyasına rağmen yüzmeye devam edenler havadan da görüntülendi.

Görüntü dökümü

-drone görüntüsü -kalabalıktan görüntü-sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar

-genel ve detay görüntü


Koronavirüs, Caddebostan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (Havadan görüntüyle) KADEMELİ NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK - Son Dakika


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