Üye Girişi
KIYI EMNİYETİNDEN BOĞAZ'DA SAYGI GEÇİŞİ -2 - Son Dakika

KIYI EMNİYETİNDEN BOĞAZ'DA SAYGI GEÇİŞİ -2

15 Temmuz 2021 Perşembe 15:03

KIYI Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yıldönümünde, şehit ve gaziler anısına, deniz araçlarıyla İstanbul Boğazı'nda su gösterisi gerçekleştirdi.

KIYI Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yıldönümünde, şehit ve gaziler anısına, deniz araçlarıyla İstanbul Boğazı'nda su gösterisi gerçekleştirdi. Gösteriyi kıyıdan ilgiyle izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kayıt etti.

15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yıldönümünde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehit ve gaziler anısına İstanbul Boğazı'nda saygı seyri düzenledi. Saat 13.00-15.00 arası gerçekleşen saygı seyrine katılmak için Kıyı Emniyet Müdürlüğünün Beylerbeyi'ndeki merkezi önünden hareket eden römork, bot ve zodyaklar, önce Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ilerledi. Deniz araçları daha sonra Ortaköy'e geçerek, geçiş gösterisi gerçekleştirdi. Zodyaklar burada geçiş gösterisi yaparken, sirenler eşliğinde, römorkörlerden de su gösterisi yapıldı. Gösteriler drone ile havadan da görüntülendi.

Geçiş seyri ve su gösterisini kıyıdan ilgiyle izleyen vatandaşlar ise o anları cep telefonlarıyla kayıt etti.

KIYI EMNİYETİNDEN BOĞAZ'DA SAYGI GEÇİŞİ -2
KIYI EMNİYETİNDEN BOĞAZ'DA SAYGI GEÇİŞİ -2
KIYI EMNİYETİNDEN BOĞAZ'DA SAYGI GEÇİŞİ -2
KIYI EMNİYETİNDEN BOĞAZ'DA SAYGI GEÇİŞİ -2
KIYI EMNİYETİNDEN BOĞAZ'DA SAYGI GEÇİŞİ -2
KIYI EMNİYETİNDEN BOĞAZ'DA SAYGI GEÇİŞİ -2
KIYI EMNİYETİNDEN BOĞAZ'DA SAYGI GEÇİŞİ -2
KIYI EMNİYETİNDEN BOĞAZ'DA SAYGI GEÇİŞİ -2
KIYI EMNİYETİNDEN BOĞAZ'DA SAYGI GEÇİŞİ -2
KIYI EMNİYETİNDEN BOĞAZ'DA SAYGI GEÇİŞİ -2
KIYI EMNİYETİNDEN BOĞAZ'DA SAYGI GEÇİŞİ -2
KIYI EMNİYETİNDEN BOĞAZ'DA SAYGI GEÇİŞİ -2
KIYI EMNİYETİNDEN BOĞAZ'DA SAYGI GEÇİŞİ -2
KIYI EMNİYETİNDEN BOĞAZ'DA SAYGI GEÇİŞİ -2
KIYI EMNİYETİNDEN BOĞAZ'DA SAYGI GEÇİŞİ -2
KIYI EMNİYETİNDEN BOĞAZ'DA SAYGI GEÇİŞİ -2
KIYI EMNİYETİNDEN BOĞAZ'DA SAYGI GEÇİŞİ -2
KIYI EMNİYETİNDEN BOĞAZ'DA SAYGI GEÇİŞİ -2
KIYI EMNİYETİNDEN BOĞAZ'DA SAYGI GEÇİŞİ -2

İstanbul Boğazı, 15 Temmuz, İstanbul, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KIYI EMNİYETİNDEN BOĞAZ'DA SAYGI GEÇİŞİ -2 - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Terleme şikayeti olan sporcu fenomen Odalis Santos Mena, yanlış yapılan anestezi sonucu hayatını kaybetti 16:20 Terleme şikayeti olan sporcu fenomen Odalis Santos Mena, yanlış yapılan anestezi sonucu hayatını kaybetti 4 bilezikle hayvancılık işine girdi, 15:47 4 bilezikle hayvancılık işine girdi, "Yapamazsın" diyenlere inat milyonluk servetin sahibi oldu Galatasaray'a transferi onaylanmayan Amr Warda, hocasıyla tartıştı 15:43 Galatasaray'a transferi onaylanmayan Amr Warda, hocasıyla tartıştı
Ormanlık alanda 25 yaşındaki erkeğin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu 15:36 Ormanlık alanda 25 yaşındaki erkeğin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu 15 Temmuz'da 580 komandonun Ankara'ya gitmesini engelleyen Elif Dağdelen: Hainlere fırsat tanımadık 15:05 15 Temmuz'da 580 komandonun Ankara'ya gitmesini engelleyen Elif Dağdelen: Hainlere fırsat tanımadık Cinsel istismara kalkışan sapığın ağır yaraladığı kızın babasından yürek yakan sözler 14:07 Cinsel istismara kalkışan sapığın ağır yaraladığı kızın babasından yürek yakan sözler
AK Parti'den Belediye Başkanı adayı olacağı iddia edilen Hülya Avşar'dan cevap: Seçimlere çok var bekleyip göreceğiz 13:57 AK Parti'den Belediye Başkanı adayı olacağı iddia edilen Hülya Avşar'dan cevap: Seçimlere çok var bekleyip göreceğiz Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı 11:58 Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı

Son Dakika Haberleri
16:21 Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti
16:19 Terleme şikayeti olan sporcu fenomen Odalis Santos Mena, yanlış yapılan anestezi sonucu hayatını kaybetti
16:15 Hayvanat bahçesindeki görgü tanığı olay anını anlattı: Bakıcı kanlar içindeydi, "Aslan var, kaçın" diye bağırdı
15:42 Galatasaray'a transferi onaylanmayan Amr Warda, hocasıyla tartıştı
15:40 Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü
15:14 Beşiktaş'ın teklif götürdüğü Willian Jose'nin menajeri İstanbul'a geldi
14:49 Almanya sel yüzünden felaketi yaşıyor! 6 bina yıkıldı, 20 kişi yaşamını yitirdi
14:38 Arjen Robben, tekrar futbolu bıraktı
14:13 Millet İttifakı'nın ortak adayı olmak istediği yönündeki iddialara Livaneli'den yanıt: Böyle bir şey yok, yazılanlar gerçekdışı
14:10 Beşiktaş'ın eski Sırp futbolcusu Dusko Tosic'ten şaşırtan 15 Temmuz paylaşımı
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti         
16:22
Hayvanat bahçesindeki görgü tanığı olay anını anlattı: Bakıcı kanlar içindeydi, Hayvanat bahçesindeki görgü tanığı olay anını anlattı: Bakıcı kanlar içindeydi, "Aslan var, kaçın" diye bağırdı         
16:15
Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu         
15:45
Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü         
15:40
Beşiktaş'ın teklif götürdüğü Willian Jose'nin menajeri İstanbul'a geldi Beşiktaş'ın teklif götürdüğü Willian Jose'nin menajeri İstanbul'a geldi         
15:14
Asuman Dabak'ın bikinili hali genç kızlara taş çıkartıyor Asuman Dabak'ın bikinili hali genç kızlara taş çıkartıyor         
14:29
Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı         
13:59
Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar! Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar!         
13:37
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım         
11:51
Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı         
11:24
Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı         
11:23
Afyonkarahisar'da susuzluk alarmı! Kaynak sularının yüzde 80'i kurudu Afyonkarahisar'da susuzluk alarmı! Kaynak sularının yüzde 80'i kurudu         
11:05
Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp         
10:22
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu         
00:23
Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım         
19:25
Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok         
19:03
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi         
13:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2021 16:42:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KIYI EMNİYETİNDEN BOĞAZ'DA SAYGI GEÇİŞİ -2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement