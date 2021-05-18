KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ'NDEKİ DENİZ SALYASI TEMİZLENİYOR - Son Dakika

(Havadan görüntüyle) KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ'NDEKİ DENİZ SALYASI TEMİZLENİYOR

Serdar ALTINTEPE - İhsan DÖRTKARDEŞ/ İSTANBUL,(DHA) Marmara Denizi'ni etkisi altına aldıktan sonra Küçükçekmece Gölü'ne kadar ulaşan deniz salyası için temizleme çalışması başlatıldı.

Marmara Denizi'ni etkisi altına aldıktan sonra bütün kıyıları etkileyen ve geçtiğimiz günlerde de Menekşe Deresi'nden Küçükçekmece Gölü'ne kadar ulaşan deniz salyası (müsilaj) kalıntıları temizleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSTAÇ'ın kıyı temizleme ekipleri sabah saatlerinden itibaren Küçükçekmece Gölü'nün çeşitli noktalarında birikmiş olan deniz salyasını kıyıya çıkarak naylon torbalara doldurdu. Yaklaşık 30 kişiden oluşan temizlik ekibiyle göldeki deniz salyasının iki günde temizlenmesi hedefleniyor.