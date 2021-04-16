/havadan fotoğraflarla/ Sarıyer'de 4 katlı yemek imalathanesinde yangın - Son Dakika

SARIYER'de yemek imalathanesi olarak kullanılan 4 katlı bir binada yangın çıktı. Yangın saat 14.30 sıralarında Ferahevler Mahallesi, Şahin Sokak'ta bulunan ve yemek imalathanesi olarak kullanılan dört katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.Yatakhane olarak kullanılan dördüncü katta başlayan yangın kısa sürede çatıya sıçradı. Çatıdan çıkan dumanları fark eden komşuların haber vermesi ile imalathanede çalışan işçiler kendilerini dışarı attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevli şekilde yanan binaya müdahale etti.Y angın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.