Sultangazi'de yıkım sırasında iki bina zarar gördü - Son Dakika

SULTANGAZİ'de 4 katlı binanın yıkımı sırasında, bitişik halde bulunan iki bina zarar gördü. Zarar gören binadaki dairelerden birinin oturma salonunun duvarı yıkılırken, apartman sakinleri yaşadıkları korkuyla kendilerini dışarı attı.

Olay sabah saat 09.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi 2307 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın yıkımı sırasında, yaklaşık 30 kişinin yaşadığı yandaki iki apartman zarar gördü. Apartmanda sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, kendini dışarı attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yıkım çalışması durdurulurken, bina sakinleri günü sokakta bulunan parkta geçiriyor. Öte yandan yapılan incelemelerde yıkımı gerçekleştiren firmanın yıkım için izin almadığı öğrenildi.

Bina sahibi ve yıkım esnasında dairesi zarar gören Fahri Gazi, "Sabah yıkım başladığında arkadaşlar her halde biraz aceleci davrandı. Ortadan yukarı inerken en üst kattan basın dolayısıyla yıkım yapılan binanın tuğlaları direk salonumuza girdi. Şimdi küçük makas diye tabir ettiğimiz operatörü çağırıyorlar. Tabi gönül isterdi ki sabah ilk yıkıma başlandığında küçük operatörle başlanmasıydı. O esnada evdeydim. Yıkım çalışması başladığı sırada dışarı çıktım. Ailem yukarıdaydı. Tabi onlarda tedirgin oldu. İlk başta ne olduğuna anlam veremedik. Olaydan sonra zabıta arkadaşlar geldi. Tabiki bunlar anlaşmış yapılacak. Biz buna karşı değiliz. Keşke düzgün bir şekilde yapılsaydı. Solumuzdaki binada da zarar verdi" dedi.

- İstanbul