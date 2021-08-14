Yavuz sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'na demirledi - Son Dakika

İSA ALMAÇAYIR/ YENİKAPI açıklarından demir alan Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'e açılmak üzere İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Yavuz, gerekli teknik hazırlıkların tamamlanması için Haydarpaşa Limanı'na demirledi.

Türkiye'nin üç sondaj gemisinden biri olan Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'e açılmak üzere demirli olduğu Yenikapı'dan hareket etti. Yavuz, kurtarma römorkörleri eşliğinde saat 13.00 sıralarında Haydarpaşa Limanı'na yanaştı. İstanbul Boğazı'ndan geçişini sağlamak üzere gerekli teknik hazırlıkların yapılması için Haydarpaşa Limanı'na yanaşan gemi daha sonra Karadeniz'e açılacak.