(Havadan gündüz görüntüleriyle) PENDİK'TE 4 KATLI BİNANIN BALKONLARI ÇÖKTÜ - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Havadan gündüz görüntüleriyle) PENDİK'TE 4 KATLI BİNANIN BALKONLARI ÇÖKTÜ - Son Dakika

(Havadan gündüz görüntüleriyle) PENDİK'TE 4 KATLI BİNANIN BALKONLARI ÇÖKTÜ

6 saat önce

PENDİK'te 4 katlı bir binanın üçüncü ve dördüncü katındaki balkonlar çöktü.

(Havadan gündüz görüntüleriyle) PENDİK'TE 4 KATLI BİNANIN BALKONLARI ÇÖKTÜ, System.String[]

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA - PENDİK'te 4 katlı bir binanın üçüncü ve dördüncü katındaki balkonlar çöktü. Çökmenin nedenini belirlemek için binada inceleme başlatıldı.

Batı Mahallesi Dr. Orhan Maltepe Caddesi'ndeki 4 katlı bir binanın üçüncü ve dördüncü katlarındaki balkonlar, saat 01.30 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme sırasında herhangi gibi can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi. İhbar üzerine, olay yerinde polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ve itfaiye ekipleri, binada oturan vatandaşları tahliye ederek, çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ve belediye ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, binadaki incelemelerini ise sürdürüyor.

Öte yandan, olay sonrası bazı apartman sakinlerinin valizlerini alarak evlerinden ayrıldıkları görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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EK GÖRÜNTÜ

-Binanın havadan çekilen görüntüleri

-Binadan detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Olay yeri

-İtfaiye ve polis ekipleri incelemesi

-Dışarı da bekleyen vatandaşlar

-Çöken balkondan detaylar

- Zabıta ekiplerinden detaylar

-Vatandaşlarla röportaj

-Genel ve detaylar


İtfaiye, Polis, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:12 Kaynak: DHA

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