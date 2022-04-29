Havadan tespit edildi, karada ceza yazıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Havadan tespit edildi, karada ceza yazıldı

29.04.2022 12:42
Havadan tespit edildi, karada ceza yazıldı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, denetim faaliyetlerini her zaman ve her yerde etkin bir şekilde gerçekleştirerek sürücülerde yakalanma duygusunu sürekli ve üst düzeyde tutabilmek için jandarma trafik sorumluluğunda bulunan karayollarında trafik denetimi yapıldı. Pozantı Devlet Yolu, Gözne, Arslanköy ve Fındıkpınarı yolları üzerinde helikopter desteğinde gerçekleştirilen denetime 9 trafik ile 9 asayiş timi katıldı. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu'da helikopter ile bizzat denetimlere katılarak, kural ihlali yapan araç sürücülerini tek tek tespit etti.

Yapılan denetimlerde 327 araç kontrol edilirken, kural ihlali yapan 13 araç sürücüsüne 7 bin 648 lira idari para cezası uygulandı. - MERSİN

YORUMLAR
500
Aydın'da jandarma ekipleri kadınlara KADES'i tanıttı Aydın'da jandarma ekipleri kadınlara KADES'i tanıttı Jandarma şüphelendiği araçta 2 adet salep soğanı ele geçirdi Jandarma şüphelendiği araçta 2 adet salep soğanı ele geçirdi

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Tragger, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Havadan tespit edildi, karada ceza yazıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:38 Kayınpederini öldürdü, boşanmak üzere olduğu eşiyle birlikte 4 kişiyi de yaraladı
12:37 Tarih de belli oldu, isim de: Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını Meral Akşener Kurban Bayramı'nda açıklayacak!
12:34 Boşandığı kadını ve sevgilisini, arabalarında taradı: İki sevgili öldü, saldırgan eski koca her yerde aranıyor
12:32 Oğlunun kız arkadaşı Aleyna'yı tecavüz ettikten intihara sürüklemişti! Oğlunun babasına mesajları iğrençliği ortaya çıkardı
12:06 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Suudi Arabistan göndermesi: Koşa koşa katille kucaklaşmaya gitti
12:06 Zelenski'den dikkat çeken açıklama: Rus güçleri beni ve ailemi öldürmeye çok yaklaştı
12:04 Eşi görevden alınmıştı! Hüseyin Kocabıyık Gezi davası hakkında ilk kez konuştu
11:58 Türkiye'nin ilk çeyrek turizm geliri açıklandı: 5 milyar 454 milyon 488 bin dolar oldu
11:40 Depremzede ile duşakabin tartışması yaşayan Elazığ Belediye Başkanı görüntülerle ilgili CHP'yi ve gazeteciyi suçladı
11:11 Yılan hikayesine döndü: Sarı kırmızlılarda seçim iptal!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 12:50:32. #1.13#
SON DAKİKA: Havadan tespit edildi, karada ceza yazıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement