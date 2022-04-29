Havadan tespit edildi, karada ceza yazıldı - Son Dakika

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, denetim faaliyetlerini her zaman ve her yerde etkin bir şekilde gerçekleştirerek sürücülerde yakalanma duygusunu sürekli ve üst düzeyde tutabilmek için jandarma trafik sorumluluğunda bulunan karayollarında trafik denetimi yapıldı. Pozantı Devlet Yolu, Gözne, Arslanköy ve Fındıkpınarı yolları üzerinde helikopter desteğinde gerçekleştirilen denetime 9 trafik ile 9 asayiş timi katıldı. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu'da helikopter ile bizzat denetimlere katılarak, kural ihlali yapan araç sürücülerini tek tek tespit etti.

Yapılan denetimlerde 327 araç kontrol edilirken, kural ihlali yapan 13 araç sürücüsüne 7 bin 648 lira idari para cezası uygulandı. - MERSİN