Havadan tespit edilen 58 kaçak göçmen yakalandı
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İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı geçiş yaparken Sahil Güvenlik uçağı tarafından tespit edilen 58 kaçak göçmen, yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 09:53 Kaynak: DHA
İZMİR'in Çeşme
ilçesi açıklarında yasa dışı geçiş yaparken Sahil Güvenlik uçağı tarafından tespit edilen 58 kaçak göçmen, yakalandı.
Perşembe günü saat 04.30 sıralarında Sahil Güvenlik uçağıyla yapılan devriye sırasında Çeşme ilçesi Dalyan açıklarında bir grup kaçak göçmenin yasa dışı geçiş yaptığı belirlendi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Durdurulan lastik bottaki 20'si erkek, 10'u kadın ve 28'i çocuk olmak üzere Afganistan
uyruklu 58 kaçak göçmen yakalandı.
Kıyıya getirilen kaçaklar, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edildi.
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