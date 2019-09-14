Son Dakika Haberleri: Havadan tespit edilen 58 kaçak göçmen yakalandı
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Havadan tespit edilen 58 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı geçiş yaparken Sahil Güvenlik uçağı tarafından tespit edilen 58 kaçak göçmen, yakalandı.

Havadan tespit edilen 58 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı geçiş yaparken Sahil Güvenlik uçağı tarafından tespit edilen 58 kaçak göçmen, yakalandı.
Perşembe günü saat 04.30 sıralarında Sahil Güvenlik uçağıyla yapılan devriye sırasında Çeşme ilçesi Dalyan açıklarında bir grup kaçak göçmenin yasa dışı geçiş yaptığı belirlendi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Durdurulan lastik bottaki 20'si erkek, 10'u kadın ve 28'i çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 58 kaçak göçmen yakalandı.
Kıyıya getirilen kaçaklar, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Çeşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 09:53 Kaynak: DHA
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