Havadan trafik denetimi
6 saat önce
Dronun havadayken görüntüleri Polis memurlarının araçları çevirmesi İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, sabah saatlerinde trafik akışını ve şerit ihlallerini drone ile takip ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:47 Kaynak: AA
Dronun havadayken görüntüleri
Polis memurlarının araçları çevirmesi İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, sabah saatlerinde trafik akışını ve şerit ihlallerini drone ile takip ediyor.
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