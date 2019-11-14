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Havadan trafik denetimi

6 saat önce

Dronun havadayken görüntüleri Polis memurlarının araçları çevirmesi İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, sabah saatlerinde trafik akışını ve şerit ihlallerini drone ile takip ediyor.

Havadan trafik denetimi, System.String[]

Dronun havadayken görüntüleri

Polis memurlarının araçları çevirmesi İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, sabah saatlerinde trafik akışını ve şerit ihlallerini drone ile takip ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sabah, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:47 Kaynak: AA
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