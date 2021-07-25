Havadan Trafik Denetimi Gerçekleştirildi - Son Dakika

Havadan Trafik Denetimi Gerçekleştirildi

Havadan Trafik Denetimi Gerçekleştirildi
Son Güncelleme: 25.07.2021 18:18

Trafik kazalarının önlenmesi, vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir şekilde seyahat etmelerinin sağlanması ve Kurban Bayramı nedeniyle karayollarında alınan trafik tedbirlerinin denetlenmesi maksadıyla helikopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

Trafik kazalarının önlenmesi, vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir şekilde seyahat etmelerinin sağlanması ve Kurban Bayramı nedeniyle karayollarında alınan trafik tedbirlerinin denetlenmesi maksadıyla helikopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

Vali Vekili Yusuf Cankatar, İl Jandarma Komutanı Mustafa Özdurhan ve İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca'nın katıldığı helikopter ile havadan trafik denetim faaliyetinde ana arterlerdeki trafik yoğunluğu ve kontrol noktalarındaki çalışmalar incelendi. İncelemenin ardından Suveren Jandarma Yol Kontrol Noktasında sürücüler ve vatandaşlarla bayramlaşan Vali Vekili Yusuf Cankatar, sürücüleri trafik kurallarına uymaları yönünde uyarırken, emniyet kemeri takan sürücü ve vatandaşlara teşekkür etti. Ayrıca aşı olmaları konusunda uyarılan vatandaşlardan aşı olmak isteyenlerin Yol Kontrol Noktasında görevli sağlık ekiplerince aşılanmaları sağlandı.

Kaynak: Habermetre

Kurban Bayramı, Jandarma, Son Dakika

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SON DAKİKA: Havadan Trafik Denetimi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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