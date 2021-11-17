Havadan trafik denetiminde kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı - Son Dakika

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nın, trafik sorumluluk bölgesindeki karayollarında gerçekleştirdiği helikopter destekli trafik denetiminde kurallara uymayan sürücülere toplam 12 bin 422 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşın can ve mal kayıplarının önlenmesi, sağlıklı ve huzurlu bir seyahat ve ulaşımın sağlanması amacıyla Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik sorumluluk bölgesindeki karayollarında helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetime Mihalıççık Kaymakamı Onur Aykaç, Beylikova Kaymakamı Mehmet Ali Atak ve Mihalıççık Cumhuriyet Savcısı Emrah Özkan da katıldı.

Havadan yapılan trafik denetiminde; 'seyir halinde cep telefonu kullanmak, emniyet kemeri kullanmamak, geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek, gabari dışı yük yüklemek, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı ve tehlikeli şerit değiştirme ve yakın takip' kurallarına uymayan 26 araç sürücüsüne toplam 12 bin 422 TL idari para cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR