Havadan uçakla ağaçlık alana uyuşturucu atılmasıyla ilgili 9 zanlı adliyeye sevk edildi - KIRKLARELİ - Son Dakika

Kırklareli merkezli 3 ilde düzenlenen "uluslararası silahlı suç örgütü ve uyuşturucu ticareti" operasyonunda gözaltına alınan biri kadın 9 zanlı adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın sevkiyat yöntemiyle yaklaşık 5 ay önce Dolhan köyündeki ağaçlık alana uçaktan atılan 6 çantada uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili soruşturmada yakalanan 9 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

Bazı şüpheliler, görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi.

Zanlılar, güvenlik önlemi alan ekiplerce adliyeye sevk edildi.

Olay

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 5 ay önce Dolhan köyünde bir çiftçinin ağaçlık alana planörden çanta atıldığı ihbarında bulunması üzerine harekete geçmişti.

Koru mevkisinde tarama yapan ekipler, çantalarda 52 kilo 150 gram genetiği değiştirilmiş esrar ele geçirmişti. Soruşturma kapsamında bir şüpheli tutuklanmıştı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ekipler, "Cessna 210" tipi uçaktan ağaçlık alana atıldığı belirlenen uyuşturucuyu almaya çalışan kişileri tespit etmiş, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da 3 gün önce düzenledikleri operasyonda 9 zanlıyı yakalamıştı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında 4 ruhsatsız ve bir kurusıkı silah, 5 ruhsatsız tüfek, 5 şarjör, 125 mermi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin dolar, bir kilogram kokain, Bulgaristan'daki bankaya ait kredi kartı, Bulgaristan kimlik kartı, 11 telefon ile 13 SIM kart ele geçirilmişti.

Olayla bağlantılı 6 Bulgaristan vatandaşının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.