Havadan uçakla ağaçlık alana uyuşturucu atılmasıyla ilgili gözaltına alınanlardan 6'sı tutuklandı -... - Son Dakika

Havadan uçakla ağaçlık alana uyuşturucu atılmasıyla ilgili gözaltına alınanlardan 6'sı tutuklandı -...

Kırklareli merkezli 3 ilde düzenlenen "uluslararası silahlı suç örgütü ve uyuşturucu ticareti" operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Kırklareli merkezli 3 ilde düzenlenen "uluslararası silahlı suç örgütü ve uyuşturucu ticareti" operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın sevkiyat yöntemiyle yaklaşık 5 ay önce Dolhan köyündeki ağaçlık alana uçaktan atılan 6 çantada uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili soruşturmada yakalanan biri kadın 9 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

Bazı şüpheliler, görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi.

Güvenlik önlemi alan ekiplerce adliyeye götürülen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Zanlılardan örgüt lideri olduğu iddia edilen S.Ö. ile R.Ö, N.E, İ.D, S.Y. ve V.Y. hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılardan kadın şüpheli Ş.A. adli kontrol şartıyla, C.K. ile İ.Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Tutuklanan zanlılar adliyedeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için hastaneye getirildi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri de yapılan zanlılar güvenlik önlemleri altında cezaevine götürüldü.

Olay

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 5 ay önce Dolhan köyünde bir çiftçinin ağaçlık alana planörden çanta atıldığı ihbarında bulunması üzerine harekete geçmişti.

Koru mevkisinde tarama yapan ekipler, çantalarda 52 kilo 150 gram genetiği değiştirilmiş esrar ele geçirmişti. Soruşturma kapsamında bir şüpheli tutuklanmıştı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ekipler, "Cessna 210" tipi uçaktan ağaçlık alana atıldığı belirlenen uyuşturucuyu almaya çalışan kişileri tespit etmiş, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da 3 gün önce düzenledikleri operasyonda 9 zanlıyı yakalamıştı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında 4 ruhsatsız ve bir kurusıkı silah, 5 ruhsatsız tüfek, 5 şarjör, 125 mermi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin dolar, bir kilogram kokain, Bulgaristan'daki bankaya ait kredi kartı, Bulgaristan kimlik kartı, 11 telefon ile 13 SIM kart ele geçirilmişti.

Olayla bağlantılı 6 Bulgaristan vatandaşının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Havadan uçakla ağaçlık alana uyuşturucu atılmasıyla ilgili gözaltına alınanlardan 6'sı tutuklandı -...

Uyuşturucu Ticareti, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 08:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havadan uçakla ağaçlık alana uyuşturucu atılmasıyla ilgili gözaltına alınanlardan 6'sı tutuklandı -... - Son Dakika

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