Son Dakika Haberleri: (havadan ve aktüel görüntülerle) haramidere'de metrobüs kazası: 8 yaralı
Son Dakika Güncel (havadan ve aktüel görüntülerle) haramidere'de metrobüs kazası: 8 yaralı

(havadan ve aktüel görüntülerle) haramidere'de metrobüs kazası: 8 yaralı

1 saat önce

Haramidere'de metrobüs durağında metrobüs kazası meydana geldi.

(havadan ve aktüel görüntülerle) haramidere'de metrobüs kazası: 8 yaralı, System.String[]
Haramidere'de metrobüs durağında metrobüs kazası meydana geldi.  2 metrobüsün çarpışması sonucu 8 yolcu yaralandı.
Kaza, Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı Beylikdüzü yönünde saat 12.20'de meydana geldi. Duraktan yolcu alan metrobüse arkadan gelen metrobüs henüz bilinmeyen bir nedenle çarptı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan yolculara ilk müdahale durakta yapılırken, 8 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Ekiplerin araçları kaldırma çalışmaları devam ederken, polis kazayla ilgil soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü
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-Olay yeri
-Yaralılar
-Yaralıların ambulanslara taşınması
-Metrobüslerden görüntü
-Genel ve detaylar



Metrobüs Durağı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:07 Kaynak: DHA
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