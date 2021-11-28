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Havadan ve karadan "güven ve huzur" uygulaması - Son Dakika

Havadan ve karadan "güven ve huzur" uygulaması

28.11.2021 08:29

Adana'da bin 802 polisin katılımıyla helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.

Adana'da bin 802 polisin katılımıyla helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince kent genelinde gerçekleştirilen "huzur ve güven" uygulamasında helikopter destekli bin 802 polis görev aldı.

Uygulamada, 14 bin 265 kişinin Genel bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 21 kişi gözaltına alındı, ruhsatsız 7 tabanca, 3 av tüfeği, bir kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 7 şarjör ve 53 fişek, 5 ruhsatız av tüfeği, 25 dolu kartuş, 2 gram esrar, 2 gram eroin ve 4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Denetimlerde, 4 bin 625 araç kontrol edildi, 3 araç trafikten men edildi, çalıntı olduğu belirlenen 5 motosiklete el konuldu, 93 araç sürücüsüne 131 bin 892 lira para cezası uygulandı, 206 umuma açık iş yeri denetlendi, 33 iş yerine işlem yapıldı ve dilencilik yapan 18 kişiye de 3 bin 672 lira idari para cezası uygulandı.

Havadan ve karadan güven ve huzur uygulaması
Havadan ve karadan güven ve huzur uygulaması
Havadan ve karadan güven ve huzur uygulaması
Havadan ve karadan güven ve huzur uygulaması

Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havadan ve karadan 'güven ve huzur' uygulaması - Son Dakika


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