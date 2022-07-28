Muğla'nın Marmaris ilçesinde Sarıana Mahallesi'nde otogar yakınında bulunan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle saat 18.06'da yangın çıktı. Çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İhbar üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.
Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, Marmaris'te çıkan yangına 8 dakika içinde havadan müdahale etti. Orman yangınına 5 uçak ve 10 helikopter ile havadan, 34 arazöz, 10 su tankeri ve 150 işçi ile karadan müdahale ediliyor. Ekiplerin bölgedeki yoğun çalışması devam ediyor.
Ayrıca yangın bölgesine Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı iki adet TOMA aracının da sevk edildiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Marmaris'te korkutan yangın! Alevler yerleşim alanlarına yakın noktalardan yükseldi - Son Dakika