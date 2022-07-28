Marmaris'te korkutan yangın! Alevler yerleşim alanlarına yakın noktalardan yükseldi - Son Dakika
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Marmaris'te korkutan yangın! Alevler yerleşim alanlarına yakın noktalardan yükseldi

28.07.2022 19:44

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık arazinin yerleşim alanlarına yakın bir noktasında yangın başladı. Yangına 5 uçak ve 10 helikopterle havadan müdahale edilirken 34 arazöz, 10 su tankeri ve 150 işçi ile söndürme çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Sarıana Mahallesi'nde otogar yakınında bulunan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle saat 18.06'da yangın çıktı. Çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

Marmaris'te orman yangını (2)

YANGINA 8 DAKİKADA MÜDAHALE EDİLDİ

Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, Marmaris'te çıkan yangına 8 dakika içinde havadan müdahale etti. Orman yangınına 5 uçak ve 10 helikopter ile havadan, 34 arazöz, 10 su tankeri ve 150 işçi ile karadan müdahale ediliyor. Ekiplerin bölgedeki yoğun çalışması devam ediyor.

Marmaris'te orman yangını (2)

İKİ ADET TOMA BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Ayrıca yangın bölgesine Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı iki adet TOMA aracının da sevk edildiği öğrenildi.

Marmaris'te orman yangını (2)
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Marmaris'te korkutan yangın! Alevler yerleşim alanlarına yakın noktalardan yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te korkutan yangın! Alevler yerleşim alanlarına yakın noktalardan yükseldi - Son Dakika
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