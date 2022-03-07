Havadan ve karadan trafik denetiminde 72 bin araç ve şahıs sorgulandı - Son Dakika
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Havadan ve karadan trafik denetiminde 72 bin araç ve şahıs sorgulandı

07.03.2022 14:07
Havadan ve karadan trafik denetiminde 72 bin araç ve şahıs sorgulandı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü 1-7 Mart tarihleri arasında havadan ve karadan özel denetimler gerçekleştirdi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü 1-7 Mart tarihleri arasında havadan ve karadan özel denetimler gerçekleştirdi.

Jandarma Trafik Timlerince yapılan faaliyetlerde 72 bin araç ve şahıs sorgusu yapılarak kural ihlali yapan bin 350 sürücüye trafik idari yaptırım para cezaları uygulandı. 220 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 60 sürücünün sürücü belgelerine geçici olarak el konuldu.

Öte yandan, Kaş 50. Jandarma Trafik Tim Komutanlığı Kaş ilçesinde, Döşemealtı 7. Motorize Trafik Tim Komutanlığı Döşemealtı ilçesinde hırsızlık yapan 6 şüpheliyi çaldıkları malzemelerle birlikte suçüstü yakaladı ve şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.

Ayrıca, Alanya ilçesinde 2, Korkuteli ilçesinde 1 olmak üzere toplamda hakkında çalıntı kaydı bulunan 3 araç ile yine gümrük süresi dolmuş 3 yabancı plakalı araç yakalanarak haklarında adli ve idari işlemler yapıldı. - ANTALYA

Havadan ve karadan trafik denetiminde 72 bin araç ve şahıs sorgulandı
Havadan ve karadan trafik denetiminde 72 bin araç ve şahıs sorgulandı

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Antalya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Havadan ve karadan trafik denetiminde 72 bin araç ve şahıs sorgulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Havadan ve karadan trafik denetiminde 72 bin araç ve şahıs sorgulandı - Son Dakika
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