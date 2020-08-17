Havai fişek atarak çevreye rahatsız veren şahıslar yakalandı - Son Dakika

Havai fişek atarak çevreye rahatsız veren şahıslar yakalandı

Sultangazi'de uygulama esnasında havai fişek atarak çevreyi rahatsız ettikleri tespit edilen 4 kişiye 187 TL para cezası kesildi.

Sultangazi'de uygulama esnasında havai fişek atarak çevreyi rahatsız ettikleri tespit edilen 4 kişiye 187 TL para cezası kesildi. Şahısların tespit edilip yakalanma anı kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde İstanbul genelinde 14 Ağustos günü 20.00-23.59 saatleri arasında "Yeditepe Huzur Uygulaması" yapıldı. Denetimler sırasında 23.45 sıralarında Sultangazi Atatürk Bulvarı etkinlik alanında havai fişek atarak çevreyi rahatsız ettikleri tespit edildi. Havai fişekleri attıkları tespit edilen Hakan Y. (18) ile Ali M. (15) ve Abdulkerim M. (15) isimli şahıslar Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Şahısların her birine 187 TL para cezası kesildi. Şahısların tespit edilip yakalanma anı kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 09:32

Kaynak: İHA

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