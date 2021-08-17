HAVAİ FİŞEK ELİNDE PATLAYINCA YARALANDI - Son Dakika

HAVAİ FİŞEK ELİNDE PATLAYINCA YARALANDI

O anlar kamerada

Ali Kerem BENGİ İSTANBUL DHA - SANCAKTEPE'de bir kişi arkadaşının kına gecesinde elindeki havai fişek patlayan genç yaralandı.

Olay, geçen cumartesi Sancaktepe'de meydana geldi. Bir genç, arkadaşının kına gecesinde havai fişek atmak istedi. O sırada bir arkadaşı da cep telefonu kamerasıyla kayıttaydı . Gencin yaktığı havai fişekler bir anda patladı. Talihsiz genç yaralanınca hemen hastaneye kaldırıldı. Gencin burnunda kırık ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yanık oluştuğu öğrenildi.