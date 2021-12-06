Son dakika 3. sayfa: Havai fişek fabrikası davasında firma sahibinden mahkeme heyetine sert sözler - Son Dakika

Havai fişek fabrikası davasında firma sahibinden mahkeme heyetine sert sözler

SAKARYA Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin görülen davada, cumhuriyet savcısının mütalaasına ilişkin savunma yapan tutuklu sanıklardan fabrika sahibi Y.C., "Adaletinize güvenmiyorum, bundan sonra konuşmayacağım. Avukatlarım konuşacaktır" dedi. Mahkeme heyeti ise mütalaaya karşı savunma yapılabilmesi için süre talep edilmesi üzerine duruşmayı erteledi.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca Mahallesi mevkiinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre mesafeden duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybederken, 127 kişi yaralanmıştı.

Sanıkların yargılanmasına devam edildi

Olaya ilişkin davanın 6'ıncı duruşması Ferizli ilçesindeki yeni cezaevi kampüsünde bulunan Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri Duruşma Salonu'nda görüldü. Duruşmaya, tutuksuz sanıklar fabrika sahiplerinden A.R.E.C., E.Ö, A.A, A.B. ve taraf avukatları hazır bulundu. Fabrika sahiplerinden Y.C. ile H.A.V. ise duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle katıldı. Tutuksuz müşteki sanık A.Ç. ise duruşmaya katılmadı. Duruşma salonu ve çevresinde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alınırken, müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ve diğer izleyiciler salona korona virüs tedbirlerine uygun olarak alındı.

Mütalaa açıklandı

Duruşmada cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasını sundu. Mütalaada, 7 sanık hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan, 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Aynı zamanda mütalaada, sanık Y.C. ile H.A.V.'nin tutukluluk hallerinin devamı da talep edildi.

Süre talep ettiler

Söz alan müşteki avukatları, mütalaaya katılmadıklarını belirterek, sanıkların 'olası kast' suçundan cezalandırılmalarını istedi. Tutuklu sanık Y.C. ile H.A.V.'nin avukatları da müvekkillerinin tahliyesini istedi, diğer sanık avukatları da mütalaaya karşı süre talep etti.

"Adaletinize güvenmiyorum"

Savunmasında, mütalaada yer alan bilirkişi raporuna katılmadığını söyleyen fabrika sahibi Y.C., "Mütalaada bilirkişi raporu geçiyor, üçleme oldu artık. Ben bu bilirkişi raporunu kabul etmiyorum, adaletinize güvenmiyorum, bundan sonra konuşmayacağım, avukatlarım konuşacaktır. Duruşmalara geldikten sonra 15 gün karantina koğuşunda kalıyorum bundan sonra mahkemelere gelmek istemiyorum ve duruşmalara SEGBİS ile katılmak istiyorum" dedi.

Ertelendi

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tarafların mütalaaya karşı savunma yapması için süre talep etmesi üzerine duruşmayı 31 Ocak 2022 tarihine erteledi.

"Söylenen sözler, bizde canlarımızın hatıralarına saygısızlık oluşturuyor"

Duruşma sonrasında patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatları basın açıklaması yaptı. Patlamada hayatını kaybeden Muhammet Seyfi Çanakçı'nın yakını avukat Gülşen Uzuner, "Ailelerimize söyleyemiyoruz, başımızı yerden kaldıramıyoruz. Bu korktuğumuzdan değil, biz acımızla bir yandan baş etmeye çalışırken, bir yandan bunlara da pabuç bırakmamaya çalışıyoruz. Söylenen terbiyesizce, edepsizce, insanlıktan nasibini alamamış laflar bizde canlarımızın hatıralarına saygısızlık oluşturuyor. Herkes kendi eşini, çocuğunu düşünsün. Ben çocuğumun saçına kıyamam. Ben çocuğumu TL üzerinden hesaplatmam. Bu konuda kimse avukat cübbesinin arkasına saklanmasın. Biz bu dosyada adaletin peşini bırakmayacağız" dedi.