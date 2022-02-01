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Havai fişek fabrikası patlaması davasında karar duruşması başladı (3) - Son Dakika

Havai fişek fabrikası patlaması davasında karar duruşması başladı (3)

01.02.2022 17:56
Havai fişek fabrikası patlaması davasında karar duruşması başladı (3)

'AĞZIMLA KUŞ TUTSAM KARARDA DEĞİŞİKLİK OLUŞTURMAYACAK'Davanın tutuklu sanığı fabrika sahibi Yaşar Coşkun'un avukatı Abdurrahim Burak, mahkeme heyetine sunduğu beyanda, olası kasıt değerlendirilmesinin kendileri için ani karar olduğunu ve bu nedenle ek süre talep ettiklerini belirterek, "Ağzımla...

'AĞZIMLA KUŞ TUTSAM KARARDA DEĞİŞİKLİK OLUŞTURMAYACAK'

Davanın tutuklu sanığı fabrika sahibi Yaşar Coşkun'un avukatı Abdurrahim Burak, mahkeme heyetine sunduğu beyanda, olası kasıt değerlendirilmesinin kendileri için ani karar olduğunu ve bu nedenle ek süre talep ettiklerini belirterek, "Ağzımla kuş tutsam kararda bir değişiklik oluşturmayacak çünkü heyetin aklında oturmuş olan bir ceza miktarı var. Bunu da ara kararlarda net bir şekilde gördük. O zaman neden savunma yapayım ki? Yüzlerce evrak sunduk, bu evraklar ne mütalaada ne de bilirkişi raporlarında yer aldı. Olası kasıt durumuna ilişkin bir talebimiz var. Olası kasıt, derseniz müvekkilimim yakınları da iş yerindeydi. Müvekkilimin babası kıdem tazminatı ödedi. Müvekkilimin tahliyesine talep ediyoruz" dedi.

'PATLAMANIN NEDENİ BELLİ DEĞİL' Sanık Coşkun'un diğer avukatı Asena Aslan Burak ise "Mahkeme dosyasında patlama nedeni belli değil. Patlama nedeni belli olmadan ne karar çıkaracaksınız? Öncelikle patlama nedeninin bulunması lazım. 'Biz sabotaj ihtimali olabilir' dedik, bunu delillerimiz ile birlikte sunduk. Çürütülmüş delilleri görmezden gelemezsiniz. Vicdan, adalet ve hakkaniyet istiyoruz. Ek savunma için makul bir süre talep ediyoruz" diye konuştu.DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, müşteki avukatlarının 2'si tutuklu 7 sanığın suçlarının 'olası kasıt' üzerinden değerlendirilmesi talebini göz önünde bulundurdu. Sanık avukatlarının da ek süre talep etmesi ile  heyet, duruşmayı 28 Şubat'a erteledi.


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Yaşar Coşkun, Patlama, Fabrika, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Havai fişek fabrikası patlaması davasında karar duruşması başladı (3) - Son Dakika


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