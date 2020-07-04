Havai fişek fabrikasında birlikte çalışan çift korku dolu o anları anlattı - Son Dakika

Havai fişek fabrikasında birlikte çalışan çift korku dolu o anları anlattı

Havai fişek fabrikasında birlikte çalışan çift korku dolu o anları anlattı Çöken çatıdan kafasına ve omzuna düşen parçalar sonucu yaralanan Başaran Alkan: "Fındık bahçesine doğru yürüdük ve kaçmaya başladık" Kadriye Alkan: "Tabi insanın başına gelmeyince hayal gibi oluyor" Sakarya'nın...

Havai fişek fabrikasında birlikte çalışan çift korku dolu o anları anlattı

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Çöken çatıdan kafasına ve omzuna düşen parçalar sonucu yaralanan Başaran Alkan: "Fındık bahçesine doğru yürüdük ve kaçmaya başladık"

Kadriye Alkan: "Tabi insanın başına gelmeyince hayal gibi oluyor"

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde büyük patlamanın yaşandığı fabrikada birlikte çalışan karı koca o korku dolu anları anlattı. Patlamadan yara almadan kurtulan Kadriye Alkan, "Eskiler tabi daha öncede yaşamışlar böyle şeyleri anlatıyorlardı ama tabi insan başına gelmeyince hayal gibi oluyor" dedi.

Hendek ilçesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda işçi yaralandı. 3 kişinin de arama çalışmaları da ekipleri tarafından gece saatlerinde devam ediyor. Meydana gelen patlamada yaralanan Başaran Alkan ile aynı fabrikada çalışan eşi Kadriye Alkan yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Eşini patlama olma ihtimaline karşı zaman zaman uyardığını söyleyen Başaran Alkan, olası bir patlama ihtimalinde kapıya koşmasını zaman zaman söylediğini belirtti. Patlama anında yere düştüğünü ve üzerine parçaların düştüğünü belirten Alkan, bir kadının yardım çığlığını duyduğunu, kadını alarak dışarı çıktıklarını ve fındık bahçesinden kaçmaya başladıklarını o esnada yoldan geçen sağlık ekibi ile hastaneye geldiklerini dile getirdi.

Toz bulutunun içinde bir teyze beni kurtar diye bağırıyordu

Patlama anında yaşadıklarını anlatan Başaran Alkan, "Eşim ile beraber aynı yerde çalışıyorduk, patlama anında patlama olan yere yakın bir bölgedeydim. Patlama sesiyle birlikte çatı direk çöktü ve o esnada çatıdan kafama, omzuma bir şeyler düştü. Yere düştüm ve toz dumandı her yer. Toz bulutunun içinde bir teyze beni kurtar diye bağırıyordu, onu tuttum ve onunla birlikte kapıya yakın olduğum için elimle yoklayarak kapıyı aradım ve direk kendimi kapıdan dışarıya attım. Dışarı attıktan sonra dışarıda eşimi gördüm, eşimi ve teyzeyi alıp ormanlık alan, fındık bahçesine doğru yürüdük ve kaçmaya başladık. Yolda bir sağlık ekibi denk geldi, ambulansla buraya getirdiler beni. Patlama sesleri geldikçe biz bölgeden uzaklaşmaya çalıştık, yürüyerek aşağıdaki köye kadar gittik yani" dedi.

Sığınacak bir yer olmadığı için herkes bir yerlere koşuşturuyordu

Patlamadan yara almadan kurtulan Kadriye Alkan, "5-6 aylık bir çalışma sürecimiz oldu, yeniyiz biz orada. Yeni olduğumuz için neyle nasıl karşılaşacağımızı bilmiyoruz, eskiler tabi daha öncede yaşamışlar böyle şeyleri anlatıyorlardı ama tabi insan başına gelmeyince hayal gibi oluyor. Ben iş yapıyordum, paketleme yapıyordum bir anda her yer bembeyaz olunca bir tane abla kolumdan tuttu ve masanın altına geç dedi bana. Masanın altında biraz bekledikten sonra çıkışa, kapıya yöneldik ve oradan çıkınca eşimi gördüm. Zaten yaralıydı koluna girdim ve hemen oradan uzaklaştık, sığınacak bir yer olmadığı için herkes bir yerlere koşuşturuyordu. Daha sonrasında fındıklık bölgeden yol bizi nereye götürüyorsa gittik. Allah'a şükür bir şekilde kurtulduk" diye konuştu.

Sakarya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 01:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Havai fişek fabrikasında birlikte çalışan çift korku dolu o anları anlattı - Son Dakika

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