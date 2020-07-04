Havai fişek fabrikasında çalışan kadın patlama anlarını anlattı - Son Dakika

Havai fişek fabrikasında çalışan kadın patlama anlarını anlattı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada iş yerinde bulunan Nahide Cancı, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada iş yerinde bulunan Nahide Cancı, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

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Yukarıçalıca Mahallesi'nde oturan ve fabrikada çaycı olarak çalışan Nahide Cancı (48), AA muhabirine yaptığı açıklamada, yetkililere yemek hazırlığı yaptığı sırada patlamanın meydana geldiğini ve sarsıntının şiddetiyle duvara savrulduğunu söyledi.

Sarsıntının yerden gelmesi nedeniyle deprem olduğunu zannettiğini ve sebilin arkasına saklandığını anlatan Cancı, "Sonra bizim muhasebeci hanım geldi. 'Nahide hanım ölüyoruz, ne yapacağız.' dedi. Yapacak bir şey yoktu, her şey havada uçuşuyordu, kapılar, camlar her şey... Daha sonra tuvalete saklandık. Ardından 3 kere patlama oldu. Patlamadan sonra biraz sakinleştik, hemen arka odadan aşağı atladık." dedi.

Olaydan sonra yaşadığı travmanın etkisiyle yürümekte zorluk çeken Cancı, olay yerinde birkaç yaralı çalışanı da yanlarına alarak eve geldiklerini, yaralıları daha sonra hastaneye götürdüklerini belirtti.

Olay anında hissettiklerini dile getiren Cancı, şunları kaydetti:

"Aklımdan neler geçmedi ki, yemin ediyorum öldüğümü zannettim. Daha önce de patlamalar oldu ama bu bir başkaydı. Yer oynadı, kalktık kalktık oturduk. Akşam hiç uyuyamadım. Seslerden dolayı kulaklarımız duymuyor. Bir arkadaşım vefat etmiş, Hava Çelik hanım, ona çok üzüldüm. Sebahattin'e çok üzüldüm. Arkadaşımın kocası kayıp, hala haber alınamadı. Bir de bir çocuğumuz vardı Geyve'den 20'li yaşlarda ondan da haber alınamıyormuş, ona da çok üzüldüm. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Dua ediyoruz."

Sakarya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 12:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havai fişek fabrikasında çalışan kadın patlama anlarını anlattı - Son Dakika

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