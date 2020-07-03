Havai fişek fabrikasında patlama - Son Dakika

Sakarya'da geniş alanda duyulan patlama sesi insanları sokağa döktü. Ses ile büyük korku yaşayan Sakarya halkı sokağa döküldü. Panik halinde sokağa çıkan vatandaşlar, patlama sesinin nereden geldiğini anlamazken, yetkililer sesin kaynağının belirlenmesi için çalışma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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