Havai fişek fabrikasında patlama - Son Dakika

Havai fişek fabrikasında patlama
Sakarya'da korkutan patlama insanları sokağa döktü
SAKARYA - Sakarya'da geniş alanda duyulan patlama sesi nedeniyle insanlar sokağa döküldü. Patlama sesinin kaynağının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Sakarya'da geniş alanda duyulan patlama sesi insanları sokağa döktü. Ses ile büyük korku yaşayan Sakarya halkı sokağa döküldü. Panik halinde sokağa çıkan vatandaşlar, patlama sesinin nereden geldiğini anlamazken, yetkililer sesin kaynağının belirlenmesi için çalışma başlattı.