Havai fişek fabrikasında patlama: 3'ü ağır 11 yaralı - Son Dakika

Havai fişek fabrikasında patlama: 3'ü ağır 11 yaralı
Havai fişek fabrikasında patlama: 3'ü ağır 11 yaralı Havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama ile ilgili açıklamalarda bulunan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Burada 190 çalışan var. İçeride de 100'ün üzerinde çalışan olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.
Havai fişek fabrikasında patlama: 3'ü ağır 11 yaralı
SAKARYA - Havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama ile ilgili açıklamalarda bulunan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Burada 190 çalışan var. İçeride de 100'ün üzerinde çalışan olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Kaldırım, "11.10 sıralarında bir patlama oldu. Burası bir havai fişek fabrikası. Türkiye'de deposu en büyük olan fabrika. 110 ton civarında patlayıcı havai fişek olduğunu değerlendiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi patlamalar arkamızda devam ediyor. Tüm ekiplerimiz burada. Patlamalar devam ettiği için müdahale edemiyoruz. Burada 190 çalışan var. İçeride de 100'ün üzerinde çalışan olduğunu değerlendiriyoruz. Şu ana kadar bize intikal edenler var. Şua ana kadar bir can kaybı yok. İnşallah da olmaz. Biz bütün ekiplerimizle olay yerindeyiz. Patlamalar durduğu anda da müdahale yapacağız. Buranın denetimleri en son 3. Ayda yapıldı. Sürekli denetlenen bir yer. Ama böyle bir patlama meydana geldi. Sebebinin bulunması için çalışmalar devam ediyor. Şu ana kadar 2-3 kişi sevk edildi. Kendiliğinden çıkanların olduğu ifade edildi" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 14:48 Kaynak: İHA
Son Dakika 15:32 Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu 14:55 Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:40 Türkiye'den "Yeniköy Kasabı" denilerek yollanan Del Bosque, İspanya'yı 2010'da Dünya şampiyonluğuna taşıdı 12:28 Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 11:19 Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz 11:01 Altının gram fiyatı 392 liradan işlem görüyor 10:53 Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü 10:03 Fındık ihracatında rekor kırılarak 2 milyar 74 milyon dolar gelir sağlandı 09:51 Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi 09:26 Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor 09:13 Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!