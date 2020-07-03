Havai fişek fabrikasında patlama: 3'ü ağır 11 yaralı - Son Dakika

Havai fişek fabrikasında patlama: 3'ü ağır 11 yaralı

SAKARYA - Havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama ile ilgili açıklamalarda bulunan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Burada 190 çalışan var. İçeride de 100'ün üzerinde çalışan olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Kaldırım, "11.10 sıralarında bir patlama oldu. Burası bir havai fişek fabrikası. Türkiye'de deposu en büyük olan fabrika. 110 ton civarında patlayıcı havai fişek olduğunu değerlendiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi patlamalar arkamızda devam ediyor. Tüm ekiplerimiz burada. Patlamalar devam ettiği için müdahale edemiyoruz. Burada 190 çalışan var. İçeride de 100'ün üzerinde çalışan olduğunu değerlendiriyoruz. Şu ana kadar bize intikal edenler var. Şua ana kadar bir can kaybı yok. İnşallah da olmaz. Biz bütün ekiplerimizle olay yerindeyiz. Patlamalar durduğu anda da müdahale yapacağız. Buranın denetimleri en son 3. Ayda yapıldı. Sürekli denetlenen bir yer. Ama böyle bir patlama meydana geldi. Sebebinin bulunması için çalışmalar devam ediyor. Şu ana kadar 2-3 kişi sevk edildi. Kendiliğinden çıkanların olduğu ifade edildi" dedi.