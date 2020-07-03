Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sonrası olası yaralı sevki için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde ekipler hazır bekliyor.
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3.07.2020 21:13:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Havai fişek fabrikasında patlama - yaralıların hastaneye getirilişi - Son Dakika