Havai fişek fabrikasındaki patlama çevredeki mahallelerde de hasara yol açtı - Son Dakika

Havai fişek fabrikasındaki patlama çevredeki mahallelerde de hasara yol açtı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada çevredeki mahallelerde bulunan evlerde oluşan hasar olayın yıkıcı etkisini gösteriyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada çevredeki mahallelerde bulunan evlerde oluşan hasar olayın yıkıcı etkisini gösteriyor.

Juventus, Buffon'un Serie A'da en çok maça çıkan oyuncu olduğu maçta Torino'yu 4-1 mağlup etti
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
Kadıköy'de 11'ler belli oldu! F.Bahçe'de takımdan ayrılacağı konuşulan isim kadroda

Patlamanın ardından fabrikanın iki yakasında bulunan Yukarıçalıca ve Akarca mahallelerindeki evlerin camlarının kırıldığı, kapıların eşiklerinden ayrıldığı, çatı ve tavanlarda açılmalar meydana geldiği görüldü. Mahallelerdeki ekinler de savrulan küller nedeniyle zarar gördü.

Fabrikaya yaklaşık 600 metre uzaklıktaki Akarca Mahallesi'ndeki evi patlamada zarar gören Kadriye Ayaz (75), AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlamanın 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nden daha etkili bir sarsıntıya neden olduğunu söyledi.

Evin camlarının kırıldığını, kiremitlerin yerinden oynadığını anlatan Ayaz, "Nasıl anlatayım ki. Hayvanlar bağrışıyor. Nasıl yalaza, gökyüzünü sardı yalaza. Bizim buraya çok yakın. Eğer o büyük depo patlasaydı bizim köyde kimse kalmazdı. Allah kurtardı bizi. Ne yapalım canımıza gelmedi ya mala gelsin." dedi.

Ayaz, evinin çok zarar gördüğünü ve dün akşam girip yatamadığını ve yardım beklediklerini söyleyerek, "Bahçelerimize bütün küller düştü, mahsulümüzü nasıl yiyeceğiz?" diye konuştu.

"Eşimin psikolojisi bozuldu"

Akarca Mahallesi'nde oturan Hüseyin Bak (75) da çok korktuklarını ve eşinin psikolojisinin bozulduğunu belirterek, mahsullerine patlamadan gelen küllerin yağdığını ifade etti.

Bak, olay anında evden kaçtıklarını söyleyerek, "Buradan başka köye gittik. İçeride 110 ton mal varmış. Patlasaydı bu köyü kaldırırdı. Bu köye 570 metre uzaklıkta. Tepenin hemen arkasında fabrika. Diğer evlerde de zarar var." şeklinde konuştu.

Bak'ın torunu Emircan Bak (18) da kahvaltı yaptıktan sonra evde dinlendiğini dile getirerek, şunları anlattı:

"Patlama ilk bir sallantıyla beraber geldi. Patlamadan önce bir sallantı oldu. Ben deprem oluyor zannettim. Kendimi yere attım. Üç kez patladı. Patlamayla beraber camların hepsi açıldı. İlk patlamada camlar açıldı. Annemle kardeşim kendini dışarıya attı. Yere çöktüğüm için ilk başta ne olduğunu anlamadım. Sonra onların çığlıklarını duydum. Tam dışarıya çıkarken ikinci bir patlama yaşandı. Çok şiddetli oldu. Evin elektriklerini kestim. O ara babaannem aklıma geldi. Onu aldım, o zaten çok korkmuştu. Onu aldım, dışarı çıktım. Tam dışarı çıktım. Evin önündeydik. Üçüncü patlama yaşandı. En şiddetlisi oydu zaten. Mermi gibi taş geçti yanımızdan, seslerini duydum. Allah korusun birine denk gelse çok kötü sonuçlarla karşılaşabilirdik. Çok şükür bir can kaybımız yok, sadece evimizde hasar var."

"Şokun etkisiyle birbirimizle dahi konuşamadık"

Patlamada evi hasar gören Yukarıçalıca Mahallesi'nden Cavide Atak, olay anında evde olduğunu ve deprem yaşandığını düşünerek evden çıktığını ifade etti.

Dışarı çıktığında duman gördüğünü anlatan Atak, "Dumanı görünce zaten şok olduk. Patlamanın etkisiyle camlar kırıldı, tavanda çökmeler yaşandı. Şokun etkisiyle birbirimizle dahi konuşamadık." ifadelerini kullandı.

Atak, kapıların kirişlerden ayrıldığını, duvarlarda çökmeler meydana geldiğini belirterek, yetkililerin gelerek tespitlerde bulunduğunu kaydetti.

Sakarya, Akarca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 14:18 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havai fişek fabrikasındaki patlama çevredeki mahallelerde de hasara yol açtı - Son Dakika

Son Dakika

15:24 Hababam Sınıfı filmi gerçek oldu: Kimya laboratuvarındaki patlamada 2 öğretmen yaralandı 13:40 Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın 13:29 Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu 12:43 Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı 12:37 Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor 11:53 En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar 11:37 Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 10:53 Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler 09:47 Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi 09:27 En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti 09:17 Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi 09:09 Bağışıklık sistemini güçlendiren arı sütünün kilosu 7 bin TL'den alıcı buluyor 22:05 Sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan 14 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı 20:58 250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
20:21
Trabzonspor'da iyileşen Ekuban, Nwakaeme ve Abdulkadir Parmak Galatasaray maçının kadrosuna alındı
19:24
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
18:50
İstanbul Boğazı'nda skandal görüntüler! Koronavirüse aldırmadan yat partisi düzenlediler
18:39
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
18:12
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
18:11
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
17:30
Ayrılık kararı alan Messi, Barcelona'nın başına Xavi'nin geçmesi halinde takımda kalacak
16:30
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
15:53
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
15:28
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 20:45:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Havai fişek fabrikasındaki patlama çevredeki mahallelerde de hasara yol açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]